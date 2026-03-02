CWZ vindt nieuwe bestuurder bij ETZ

Robert Janssen wordt per 1 juli benoemd tot lid raad van bestuur van CWZ.

Hij zal de rol van COO vervullen naast bestuursvoorzitter Ankie Van Rossum en Jos Wannet.

Janssen werkte de afgelopen elf jaar als manager zorg en bedrijfsvoering bij het Elisabeth Tweestedenziekenhuis. Eerder heeft hij ook bij Sint MaartensKliniek en VGZ gewerkt.

Duidelijke keuzes

“CWZ laat zien bereid te zijn duidelijke keuzes te maken en positie in te nemen in een complex zorglandschap”, aldus Janssen. “CWZ heeft een sterke positie als tweedelijns topklinisch ziekenhuis van de regio. Ik verheug me erop om met mijn collega’s hieraan verder te bouwen.”