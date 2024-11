CZ: Ga voor basiszorg naar ZorgSaam, niet naar België

CZ roept Zeeuwse patiënten op om voor de basiszorg niet naar het ziekenhuis in België te gaan, maar naar het ziekenhuis in Zeeuws-Vlaanderen, ZorgSaam. Dat zou gevolgen hebben voor het zorgaanbod in de regio en de ‘levensvatbaarheid’ van Zeeuwse zorgvoorzieningen.

ZorgSaam zelf ontkent dat er een verband is tussen het financiële verlies van 2023 en dat veel Zeeuwen zich in België zouden laten behandelen.

“Iedereen heeft een vrije zorgkeuze”, zegt Joris Ament, manager regioregie bij CZ tegen Omroep Zeeland, “dus het is niet aan mij om te zeggen wat je wel en niet moet doen. Maar als steeds meer Zeeuws-Vlaamse patiënten gaan kiezen voor ziekenhuiszorg in Knokke, dan heeft dat wel gevolgen voor het zorgaanbod in de regio. Dan komt de levensvatbaarheid van Zeeuwse zorgvoorzieningen in het geding.”