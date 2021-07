CZ, VGZ en MUMC+ bieden integrale zorg aan Limburgse kinderen met overgewicht

Zorgverzekeraars CZ en VGZ en ziekenhuis MUMC+ starten in september met een pilot integrale lifestylecoaching voor kinderen in Limburg met een verhoogd gezondheidsrisico door overgewicht. Een tijdelijke betaaltitel van de NZa, aangevraagd door CZ, VGZ en MUMC+, maakt dit mogelijk. Onderdeel van de pilot is dat het systeem om het kind heen wordt meegenomen.

VGZ en CZ financieren de pilots in Limburg en maken hierover afspraken met vier regionale zorggroepen. Een centrale zorgverlener en een leefstijlcoach worden gefinancierd vanuit de Zvw. Gemeenten moeten middelen en capaciteit beschikbaar stellen voor interventies vanuit het sociale domein. De tijdelijke betaaltitel, een innovatiebeleidsregel, maakt zo een samenhangende aanpak mogelijk in het bevorderen van gezonde voeding, bewegen, opvoeding en psychosociale factoren die de leefstijl beïnvloeden vanuit verschillende disciplines en domeinen. ‘Het programma wordt afgestemd op basis van de behoefte van het kind en het gezin. Naast leefstijlcoaching gericht op het kind, richt het programma zich daarmee nadrukkelijk ook op de achterliggende beïnvloedende factoren van de leefstijl. Hiervoor is een verbinding tussen het maatschappelijk en zorgdomein van belang’, schrijft VGZ op 28 juli op haar website.

Begeleiding

De aanpak van de pilot bestaat uit vier onderdelen. Start is een brede anamnese door de centrale zorgverlener. Daarin worden ook de onderliggende factoren in kaart gebracht die het effect van lifestylecoaching in de weg kunnen staan, zoals schulden, scheidingsperikelen of een slechte woonsituatie. Daarbij kan het sociaal domein worden ingeschakeld. Na anamnese start een tweejarig traject op maat. Coaching wordt aangeboden aan het hele gezin. Om terugval te voorkomen volgt daarna een nog een begeleidingsfase.

Basisverzekering

Tot nu toe is de zorg voor kinderen met obesitas los zand. Diagnostiek en behandeling is beschikbaar via kinderarts, diëtist of fysiotherapeut, maar een centraal aanspreekpunt, coördinatie van zorg en integrale hulp voor het gezin binnen een netwerk ontbreken. Dit terwijl het sociaal domein belangrijk is binnen de behandeling van deze kinderen. Structurele aanpak van overgewicht bij kinderen kan de kans op chronische ziekten op latere leeftijd verminderen. De resultaten van dit experiment kunnen bijdragen aan het opnemen van deze aanpak in de basisverzekering. De innovatiebeleidsregel is generiek geformuleerd en de pilot kan zo ook in andere regio’s worden geïmplementeerd.