Ddos-aanvallen leggen GGD-sites voor test- en prikafspraken plat

Interessant voor u

De meerderheid van de ziekenhuizen verwacht de zorg waarvan zij nu weten dat die is uitgesteld door corona dit jaar alsnog te kunnen verlenen. Voor de overige ziekenhuizen geldt dat zij een deel van deze zorg gaan verlenen in 2021. Dit blijkt uit de voorlopige analyse die zorgverzekeraars hebben gemaakt van de plannen van individuele ziekenhuizen en umc’s voor de inhaalzorg.

Nieuws

Raad van toezicht Vilans aangevuld met nieuw lid

De Bruin is een ervaren toezichthouder in de zorg en zit onder andere in de raad van toezicht van De Hoogstraat Revalidatie en van Alrijne Zorggroep. Met de benoeming van Mirjam de Bruin is de vijfkoppige raad van toezicht van Vilans compleet. Naast De Bruin zijn voorzitter Jolanda Buwalda, Maurice van den Bosch, Kees Donkervoort en René Smit […]