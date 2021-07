De Jonge dankt Duitsland voor opvang IC-patiënten

De Jonge en zijn Duitse collega Jens Spahn benadrukten het belang van die samenwerking, bijvoorbeeld in de vaccinatiecampagne. Maar “wat we ook echt waarderen is de samenwerking vorig jaar, toen wij een tekort aan IC-capaciteit hadden”, zei De Jonge na het bezoek aan het RKI tegen Spahn. “Dat was een situatie waarin we echt onze buren nodig hadden om ons te helpen. En dat deed Duitsland en dat was hartverwarmend. Daarom zijn we zo dankbaar voor ons buurland Duitsland, dat ons helpt in tijden van nood.”

Jaap van Dissel, hoofd infectieziektebestrijdingen van het RIVM en zijn collega Osamah Hamouda van het RKI, zetten in een presentatie voor het koninklijk paar uiteen hoe Nederland en Duitsland de afgelopen decennia samenwerkten en hoe dat in de toekomst moet gaan. De landen willen zich samen goed voorbereiden op een nieuwe pandemie, vooral door gegevens uit te wisselen en van elkaars studies te leren. (ANP)