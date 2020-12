De Jonge: goedkeuring vaccin is ‘triomf voor de wetenschap’

Zorgminister Hugo de Jonge noemt het “een enorme mijlpaal en een enorme triomf voor de wetenschap” dat ook in Europa nu een goedgekeurd vaccin beschikbaar is tegen het coronavirus. “Echt heel erg bijzonder”, aldus de bewindsman.

Het geneesmiddelenbureau EMA heeft groen licht gegeven voor gebruik van het coronavaccin van Pfizer en BioNTech in Europa. De Europese Commissie zette maandagavond het licht op groen voor het vaccin.

Spoedadvies Gezondheidsraad

Voor de planning in Nederland verandert er niets door deze stap. Het plan is nog altijd om op 8 januari te beginnen met vaccineren, omdat nog niet al het voorbereidende werk is voltooid. Veel andere Europese landen zijn er al wel klaar voor en beginnen vlak na Kerstmis met prikken.

Nu de goedkeuring van de EMA er ligt, komt de Gezondheidsraad op verzoek van het kabinet met een spoedadvies. Op basis daarvan wordt de richtlijn voor het prikken opgesteld.

Eerst zorgmedewerkers

Het kabinet wil als eerste zorgmedewerkers in verpleeghuizen en instellingen voor gehandicapten inenten. De Jonge beseft dat er nog twijfels zijn onder het zorgpersoneel, maar denkt met voorlichting genoeg mensen over de streep te kunnen trekken.

Daarmee kon alleen niet worden begonnen voor het oordeel van de EMA er was, aldus de minister. Pas nu kunnen zorgmedewerkers zorgvuldig worden voorgelicht over de mogelijke bijwerkingen van het vaccin.

GGD test systemen

Voorzitter André Rouvoet van de GGD Nederland is blij met het goede nieuws dat “verrassend snel” kwam. “Nu nog het advies van de Gezondheidsraad.” Rouvoet verwacht dat vanaf 4 januari de uitnodigingen voor een vaccinatie de deur uit kunnen. De komende twee weken neemt de GGD de tijd om “hobbels in de weg die zich kunnen voordoen” te overwinnen. Zo willen de GGD-en hun IT-systemen goed gaan testen. (ANP)