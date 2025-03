De Limburger duikt opnieuw in de bonnetjes van Helen Mertens

Eind 2023 onthulde De Limburger dat de raad van bestuur van Maastricht UMC+ een kwart miljoen euro had gedeclareerd aan privéchauffeurs en buitenlandse reizen. De bestuurders beloofden daarop een soberder beleid.

Minder declaraties

De bestuurders hebben over 2024 inderdaad minder gedeclareerd dan over 2023. De drie bestuursleden dienden voor 74.854 euro aan bonnetjes in. Dat is 57.793 euro minder dan het jaar ervoor en 90.749 euro minder dan in 2022.

Opvallende declaraties

Opvallende declaraties zijn er nog altijd. Het aantrekken en huisvesten van interim-bestuurder Ale Houtsma, die Geraline Leusink opvolgt, is daar een van. Hotelkosten, de huur van een studio en een NS-businesscard, terwijl hij even vaak met zijn eigen auto naar Maastricht komt. Het ziekenhuis betaalt ook Houtsma’s lidmaatschap van de Nederlandse Vereniging van Bestuurders in de Zorg (1.004 euro) en de verlenging van zijn verzekering particuliere rechtsbijstand (1959,30 euro). Alles bij elkaar: 18.060,95 euro. Voor zijn twaalf maanden werk in het ziekenhuis krijgt Houtsma daarnaast 233.000 euro aan salaris.

Privéchauffeur

Een auto met privéchauffeur blijkt nog altijd nodig te zijn voor Helen Mertens en collega Gabriël Zwart. In 2024 werd hier nog altijd 24.520,82 euro aan gespendeerd. In de nota’s vallen volgens De Limburger verschillende dagritten op van meer dan 1.000 euro. De precieze bestemmingen zijn zwartgelakt.

Reizen

Buitenlandse reizen zijn verminderd, maar nog altijd aanwezig. Helen Mertens gaat op reis met Medtronic, een fabrikant van pacemakers en defibrillatoren waarmee het ziekenhuis zaken doet. “In de bonnen duikt een aparte factuur op voor de terugreis van Minneapolis naar Amsterdam, een businessclass ticket van 6.562,62 euro. Desgevraagd laat het ziekenhuis weten dat de heenreis en het verblijf in de VS ‘onder het pakket viel dat met Medtronic was overeengekomen”, aldus De Limburger.