De Schipper nieuwe bestuurder OLVG

,

Paul de Schipper wordt bestuurder bij het OLVG. Per 1 juni volgt hij Cees Buren op, die met pensioen gaat.

De Schipper wordt de nieuwe de Chief Financial Officer van OLVG. Het OLVG gaat de komende jaren bouwen en verbouwen. Het gaat om de doorontwikkeling van de hoofdlocaties, met concentratie van de 24/7 acute zorg op OLVG, locatie West en electieve zorg op OLVG, locatie Oost. Aan De Schipper de taak om dit voor elkaar te krijgen met gezonde financiële marges.  

Carrière

De Schipper is na zijn doctoraal geneeskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam werkzaam geweest in de inkomensverzekeringenbranche en Nutricia. Sinds 2014 is hij bestuurder en toezichthouder van verschillende zorgorganisaties in Nederland. Momenteel werkt hij als interim bestuurder bij Elkerliek ziekenhuis. 

Conny Helder, voorzitter van de raad van toezicht van OLVG, over De Schipper: “Hij is een bestuurder met ervaring in strategische vraagstukken met een bijzonder profiel. Met zijn kennis en ruime ervaring is hij een waardig opvolger voor Cees.”

