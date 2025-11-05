Skipr

De Waalboog opent nieuwe woonzorglocatie

,

De Waalboog heeft zijn nieuwe woonzorggebouw Zilverspar in Nijmegen geopend. Hier wonen nu mensen met een combinatie van ouderdomsproblemen en een intensieve lichamelijke zorgvraag en een verslavings- en/of psychiatrische achtergrond.

Zilverspar bestaat uit 36 studio’s, verdeeld over vier woningen met negen bewoners. Iedere bewoner heeft daar een eigen studio, de huiskamer is gezamenlijk. Een van de woningen, Zilverspar Observatie, is bestemd voor tijdelijk verblijf. Afhankelijk van de zorg- en structuurbehoefte van de bewoners, wonen zij in een van deze vier woningen (woonmilieus). “We starten met een beperkt aantal bewoners en groeien door naar 36 bewoners”, aldus De Waalboog.

De Waalboog werkt op deze locatie samen met Pro Persona (psychiatrische zorg), RIBW Nijmegen en Rivierenland (begeleid wonen) en IrisZorg (verslavingszorg).

