De zorgverzekeraars maken hun premies voor 2026 bekend

Traditioneel is DSW in september de eerste die zijn premie publiceert. Deze ‘grootste van de kleintjes’ beroemt zich erop door als eerste de premie voor het komende jaar scherp te berekenen, een neerwaarts effect te hebben op de premies waar de andere zorgverzekeraars op deadlineday – dit jaar 12 november – mee komen.

De premie basisverzekering van DSW zal voor 2026 gelijk blijven met die van 2025: een maandpremie van 158,50 euro. DSW-dochter Stad Holland blijft logischerwijs ook gelijk, op een maandpremie van 164,75.

Concurrentiegevoelige informatie

In het verleden waren van meer grote zorgverzekeraars de premies – concurrentiegevoelige informatie psvr – al een paar dagen voor deadlineday bekend. Verzekeraars moeten op deze dag hun klanten de nieuwe polis voor het komende jaar hebben toegestuurd, waarin de premie is terug te vinden. En aangezien er nog altijd ook traditioneel per post met klanten wordt gecommuniceerd, kon de premie niet tot het bittere eind geheim worden gehouden.

Dit jaar voor het eerst volstaat voor de zorgverzekeraars een melding van de nieuwe premie op hun website – klanten hoeven hun papieren polis dus nog niet te hebben ontvangen op deadlineday. En dat maakt dat nu alle zorgverzekeraars tot de deadline van 23.59u kunnen wachten met die bekendmaking.

Het zijn vooral de prijslabels (VinkVink, CZDirect) die daar gebruik van maken, zo denken marktexperts. Echter, bij publicatie van dit artikel, om 21.30u, heeft nog geen van de anderen diens premie bekend gemaakt.

Inkomensafhankelijke bijdrage

Het feit dat de zorgpremie voor de basisverzekering komend jaar niet of nauwelijks stijgt, is te danken aan hogere inkomsten in het Zorgfonds vanuit de inkomensafhankelijke bijdrage – het deel van de zorgpremies dat via werkgevers het zorgstelsel instroomt. Dit wordt gezien als een eenmalige meevaller die waarschijnlijk voortkomt uit het feit dat afgelopen jaar de salarissen in ons land harder zijn gestegen dan was gecalculeerd.

Gezien het feit dat de zorgkosten afgelopen jaar wel gewoon volgens verwachting gestegen zijn en structureel de zorgvraag hard door zal groeien, wordt voor 2027 weer een stijging verwacht.

Eigen risico

Deze verdere stijging zal dan niet voortkomen uit een halvering van het eigen risico zoals die was ingeboekt door het vorige kabinet, op initiatief van de PVV. Aan dat plan is een einde gemaakt. De huidige formerende partijen D66 en CDA hebben wel allebei in hun verkiezingsprogramma opgenomen dat er een maximum aan het eigen risico moet komen per gebeurtenis, waardoor patiënten die in het ziekenhuis terecht komen niet meer in één keer hun volledige eigen risico hoeven te betalen. Maar of die plannen doorgaan en wat daarvan de invloed zou kunnen zijn op de premies, is nog niet bekend. Het eigen risico blijft dus vooralsnog minimaal 385 euro.

De premies voor de aanvullende verzekeringen moeten de zorgverzekeraars op 19 november bekend hebben gemaakt. De zorgtoeslag voor mensen met een kleine beurs gaat iets omhoog: 1,15 euro per maand voor alleenstaanden en 2 euro per maand voor gezinnen.