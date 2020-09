Digitaal meedenkconsult moet verwijzingen naar MCL verlagen

‘‘We zochten al langere tijd naar een manier om de praktische samenwerking te verbeteren,’’ zegt Frederik Heeres in een persbericht. Hij huisarts in Franeker en bestuurslid van huisartsencoöperatie CoLeo. ‘‘De corona-crisis, met oplopende wachttijden en beperkte capaciteit op de poliklinieken, heeft voor een stroomversnelling gezorgd.’’

Uitkomst in epd

Middels een digitaal meedenkconsult kan hij als huisarts vanaf deze maand een medisch specialist van het MCL raadplegen. De consulten zijn gestructureerder dan wanneer de huisarts belt voor nader overleg. Een digitaal consult kan worden ingepland tijdens een daartoe bestemd spreekuur. De uitkomst ervan komt in het elektronisch patiënten dossier (epd).

Eigen risico

Het concept is ontwikkeld in samenwerking met zorgverzekeraar De Friesland. Het meedenkconsult gaat niet af van het eigen risico van de patiënt, zo hebben de samenwerkende partijen afgesproken.

Minder verwijzingen naar ziekenhuis

Het uiteindelijke doel is om het aantal verwijzingen naar het ziekenhuis te verlagen. Internist Froukje Ubels, medisch specialist in het MCL en voorzitter van het Medisch Specialistisch Bedrijf Vrijgevestigd Collectief Leeuwarden, zegt daarover: ‘In veel gevallen is een verwijzing naar het ziekenhuis niet nodig, terwijl de medisch specialist wél meedenkt. Daardoor maak je beter gebruik van de beschikbare capaciteit in het ziekenhuis met behoud van kwaliteit van de zorg.’’