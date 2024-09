Dijklander Ziekenhuis krijgt certificaat voor informatiebeveiliging

Het Dijklander Ziekenhuis voldoet aan de landelijke norm NEN 7510 voor de beveiliging van gegevens over zowel patiënten als medewerkers. Het ziekenhuis is daarmee een van de laatste die aan de wettelijke verplichting voldoet.

Tijdens de audit eind juni is bekeken of medewerkers van het Dijklander Ziekenhuis het beleid voor informatiebeveiliging voldoende naleven. Dat gebeurde op (zorg)afdelingen in Hoorn, Purmerend, Volendam en Enkhuizen. De conclusie daarvan is dat Dijklander Ziekenhuis aan de wettelijke normen voldoet en daarmee een certificaat verdient.

Controles en analyses

“Nu we het certificaat behaald hebben, is het van belang dat we het certificaat behouden”, zegt Edo Schubert, lid raad van bestuur Dijklander Ziekenhuis. “Daarvoor besteden we structureel aandacht aan informatiebeveiliging, onder andere door het doen van controles en risicoanalyses.”

Inspectie

Vorig jaar maakte de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) bekend dat zeven Nederlandse ziekenhuizen nog geen NEN 7510 certificering hadden behaald. De inspectie ging er destijds van uit dat alle ziekenhuizen die nog niet aan de normen voldeden daar dit jaar verandering in zouden brengen. In het geval van Dijklander Ziekenhuis is dat dus gelukt.