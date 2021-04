Dinsdag duidelijkheid over prikstrategie na AstraZeneca-besluit

Dinsdag moet duidelijk worden hoe het verder moet met de vaccinatiestrategie in Nederland, nu de Gezondheidsraad heeft geadviseerd het vaccin van AstraZeneca niet meer in te zetten bij mensen jonger dan 60 jaar.

Minister Hugo de Jonge gaf donderdag aan het advies van de Gezondheidsraad op te volgen. Tot dat moment zou AstraZeneca ook worden gebruikt voor mensen jonger dan 60 jaar met bijvoorbeeld extreem overgewicht, het syndroom van Down en zorgmedewerkers.

Voor die mensen die te horen kregen dat ze toch geen prik van AstraZeneca krijgen, moet nu een andere oplossing worden bedacht. Zij worden geprikt met een ander vaccin, maar hoe de planning er precies uit gaat zien moet dinsdag blijken, aldus een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid.

Janssen

Ondertussen is het vierde goedgekeurde vaccin in Nederland aangekomen, van het Nederlandse farmaceutische bedrijf Janssen. Van die inenting is maar één prik nodig, van de andere soorten zijn dat er twee.

Maandag werden een kleine 80.000 doses van Janssen bezorgd bij het opslagcentrum voor vaccins, in Oss. Ongeveer de helft ervan gaat naar ziekenhuispersoneel. Nu de vaccins binnen zijn moeten er nog kwaliteitscontroles worden uitgevoerd, een proces dat enkele dagen duurt. Het ministerie verwacht dat aan het einde van de week de eerste prikken worden gezet. (ANP)