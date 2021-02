Driekwart nieuwe toetreders in zorg voldoet niet aan wet

Driekwart van de nieuwe bedrijven die in de gezondheidszorg toetreden, voldoet niet aan alle wettelijke eisen. Als de IGJ deze bedrijven voor het eerst bezoekt, concludeert ze dat bij slechts 23 procent van de nieuwe toetreders de zorg “goed in orde is”.

Dat zegt de IGJ na analyse van de cijfers over 2019. Meest voorkomende tekortkomingen liggen op het gebied van medicatiebeleid, kwaliteitssysteem, veilig melden van incidenten en medezeggenschap van cliënten. Van de 2500 nieuwkomers in 2019 voldeden er daarmee ongeveer 1925 niet aan de wettelijke eisen.

Na een tweede bezoek van de IGJ bleek bijna de helft van de bedrijven die in gebreke waren nog niet alle aanbevelingen en adviezen van de inspectie te hebben overgenomen. Nieuwe toetreders richten zich vooral op thuiszorg, gezinshuizen, particuliere klinieken en jeugdhulp.

Geen bevel

Ondanks dat aanvankelijk bijna 2000 nieuwe toetreders niet voldeden aan de wettelijke eisen en na een tweede toetsing van de inspectie nog steeds 750 zorgbesturen hun zaken niet in orde hadden, heeft de IGJ geen enkele aanbieder bevolen om te stoppen.

“De inspectie gebruikt verschillende middelen om zorgverleners te stimuleren de zorg te verbeteren”, zegt een woordvoerder: “We treden hierin proportioneel op.” Een onbekend deel van de 2500 nieuwe aanbieders was nog niet begonnen met het verlenen van zorg. Daarbij zijn ook zzp’ers.

Bevel of aanwijzing

Als een zorgaanbieder de tekortkomingen niet oplost en de IGJ geen verbetering constateert, kan de inspectie een bevel of aanwijzing opleggen. Ook mag de inspectie overgaan tot een patiëntenstop of een organisatie dwingen om patiënten over te dragen aan een andere gekwalificeerde zorgaanbieder. Dat laatste betekent de facto dat de aanbieder die in gebreke blijft, zijn praktijk moet sluiten.

Deze middelen heeft de IGJ vorig jaar niet ingezet bij nieuwe toetreders: “De focus van dit toezicht is de vraag of de basis op orde is en of we voldoende vertrouwen hebben dat deze aanbieder goede zorg zou gaan verlenen.”