Druk op ziekenhuiszorg neemt mondjesmaat af

De druk op de ziekenhuiszorg blijft hoog, ondanks een flinke daling van het aantal coronabesmettingen. Deze week was nog maar 66 procent van de operatiekamers in gebruik, meldt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Vorige week stond dit percentage op 64 procent. Bij 25 ziekenhuizen kon de kritiek planbare zorg niet volledig worden uitgevoerd. Vorige week kon dit niet bij 26 ziekenhuizen.

De acute en semi-acute zorg wordt altijd overal verleend, maar planbare zorg, zoals een knie- heup- of staaroperatie, wordt in 29 procent van de ziekenhuizen niet geleverd. Dit was vorige week 34 procent. Net als vorige week kan slechts 2 procent van de ziekenhuizen deze zorg volledig volgens planning leveren. In sommige gevallen wordt deze zorg geleverd door zelfstandige klinieken. De NZa merkt op dat patiënten die sneller geholpen willen worden, zich kunnen richten tot hun zorgverzekeraar voor zorgbemiddeling.

Medisch-specialistische zorg

Het aantal gemiste verwijzingen naar de medisch-specialistische zorg is sinds maart 2020 opgelopen tot bijna 1,46 miljoen. Afgelopen week lag het aantal verwijzingen 5 procent lager vergeleken met een normale situatie zonder COVID. In april zijn duidelijk minder patiënten in de ziekenhuizen behandeld dan normaal en minder dan in maart, hoewel nog steeds minder dan 1 procent van de ziekenhuispatiënten COVD-patiënt is.

Oncologie

De NZa merkt op dat voor oncologie mogelijk een inhaalslag heeft plaatsgevonden begin dit jaar. Het aantal gevonden tumoren tussen januari en april 2021 is 3 procent hoger dan verwacht zonder de pandemie. Ziekenhuizen behandelden in maart ook meer kankerpatiënten dan in dezelfde periode van 2019. In april daalt dit aantal juist weer.

GGZ

Vorige week waren er ongeveer I9.300 verwijzingen naar de Ggz. Dit is flink hoger dan het aantal verwijzingen in de week ervoor, maar dit komt doordat week 19 maar vier werkdagen had vanwege Hemelvaart. Het aantal verwijzingen is iets hoger dan kan worden verwacht zonder COVID.