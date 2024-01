In totaal werden tien personen binnengebracht met letsel dat gerelateerd was aan de jaarwisseling, zoals brandwonden, hand- en oogletsel. Dat aantal is fors hoger dan vorig jaar, toen werden er vier vuurwerkslachtoffers behandeld in het MCL.

De eerste MCL-baby van 2024 is inmiddels al ter wereld gebracht. Dit gebeurde op maandag 1 januari om 06:20 uur.