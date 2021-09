DSW mist informatie om zorgpremie te berekenen en stelt bekendmaking uit

Belangrijkste reden voor de vertraging is dat de hoogte van de coronakosten nog niet bekend zijn, zegt bestuursvoorzitter Aad de Groot van DSW: “We moeten voor een nauwkeurige berekening die cijfers hebben over het derde kwartaal. Bij de vorige berekening ging men ervan uit dat de extra coronakosten in het begin van het derde kwartaal zouden stoppen. Dat is van belang: het gaat om honderden miljoenen euro’s.”

De Groot verwacht enkele weken extra nodig te hebben voor de bekendmaking van de nieuwe premie voor 2022: in de tweede helft van oktober. Hij denkt dan alsnog – zoals de traditie dat wil – dat DSW toch nog als eerste de premie kan publiceren, omdat zijn collega-verzekeraars met hetzelfde probleem zitten.