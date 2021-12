Duitse Bondsdag stemt voor vaccinatieplicht zorgpersoneel

De nieuwe Duitse minister van Volksgezondheid Karl Lauterbach noemde het vrijdagochtend “absoluut onaanvaardbaar” dat mensen in zorginstellingen “onnodig sterven omdat er niet gevaccineerd is”. De maatregel wordt genomen om de vierde coronagolf te breken, aldus de minister.

Griekenland

Duitsland volgt Frankrijk, Italië het Verenigd Koninkrijk en Griekenland met de maatregel. Daar moet het zorgpersoneel zich ook laten inenten tegen het coronavirus.

Vaccinatieplicht

Duitsland overweegt ook om een vaccinatieplicht in te voeren voor alle volwassen inwoners van het land. Daar wordt later over gestemd. Die plicht zou in februari 2022 in moeten gaan. Momenteel is 69 procent van de Duitse bevolking volledig ingeënt en 21 procent heeft een boosterprik gekregen. (ANP)

Poll

Het is de vraag of Nederland buurland Duitsland gaat volgen. Uit een poll van Zorgvisie in augustus blijkt dat de meeste bestuurders en zorgmanagers vooralsnog tegen verplichte vaccinatie (van zorgmedewerkers) zijn.