Eckenhausen nieuwe inspecteur-generaal IGJ

De ministerraad heeft met de voordracht ingestemd. Eckenhausen was de afgelopen tweeënhalf jaar hoofdinspecteur Curatieve Gezondheidszorg, Geneesmiddelen en Medische Technologie. Daarnaast was zij vanaf 1 juni, na het vertrek van Van Diemen waarnemend inspecteur-generaal. Daarvoor was zij inspecteur en hoofd van de afdeling Medisch Specialistische Zorg bij de IGJ.

Erasmus MC

Voordat ze in 2014 bij de IGJ kwam, bekleedde zij directiefuncties in enkele ziekenhuizen. Ze is opgeleid als kinderarts-neonatoloog in het Erasmus MC/Sophia Kinderziekenhuis Rotterdam en promoveerde aan de Universiteit van Amsterdam.

“Ik zie het als een enorme uitdaging om juist in deze bijzondere tijd de functie van inspecteur-generaal te vervullen”, zegt Eckenhausen. “De zorg en jeugdhulp hebben de afgelopen periode enorme prestaties geleverd. Covid-19 heeft voor grote veranderingen gezorgd en ook het toezicht daarop verandert daardoor blijvend.”