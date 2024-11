Edith Schippers verlaat de Eerste Kamer

VVD-fractievoorzitter Edith Schippers vertrekt uit de Eerste Kamer. Het lukt Schippers niet om die taak met haar werk als topvrouw van een medicijnengroothandel te combineren, laat ze in een brief aan de VVD-leden weten.

Schippers is nog maar anderhalf jaar senator. Haar terugkeer vorig jaar in de Haagse politiek, na een carrière in het bedrijfsleven, ging gepaard met hoge verwachtingen. De VVD was op zoek naar een opvolger voor Mark Rutte en Schippers, jarenlang VVD-kopstuk en minister van VWS, werd geregeld genoemd als kanshebber. Maar die geluiden verstomden.

Schippers leidt farmaceutische groothandel

De 60-jarige Schippers gaat vanaf de jaarwisseling de farmaceutische groothandel Mosadex leiden. Ze heeft haar werk “meerdere malen aangepast om te proberen een en ander samen te laten gaan”, schrijft ze aan de VVD-leden. Maar ze “moet nu toch tot de conclusie komen dat zowel mijn werk, als de VVD beter verdienen”.

Tanja Klip-Martin VVD-fractieleider

De leiding over de VVD-fractie in de senaat draagt Schippers 1 januari over aan Tanja Klip-Martin. De tienkoppige fractie van de regeringspartij heeft haar tot opvolger gekozen.

Combibaan te veeleisend

Schippers vertrekt “met een zwaar gemoed” en “pijn in het hart”. Ze meende dat ze haar werk in het bedrijfsleven zou kunnen combineren met het lidmaatschap van de Eerste Kamer, die in principe maar een dag in de week vergadert. Hoe “uitdagend” en “veeleisend” die combinatie ook zou zijn. Maar al gauw na haar aantreden viel het kabinet en “de politiek is er sinds die tijd niet rustiger op geworden”. De taken van een fractievoorzitter “in de Eerste Kamer, binnen de partij en daarbuiten zijn toegenomen”, constateert Schippers. “Hierdoor kan ik in de praktijk de verantwoordelijkheden voor de VVD en voor mijn werk niet vervullen zoals ik vind dat deze vervuld zouden moeten worden.”

Politieke rol Eerste Kamer

De Eerste Kamer speelt een zichtbaardere rol in de politieke besluitvorming dan voorheen weleens het geval was. De coalitiepartijen hebben er geen meerderheid en het kabinet moet steeds steun zien te vinden bij oppositiepartijen. Dat vraagt soms extra bemiddelingswerk van de leiders van de coalitiefracties. Schippers’ fractie wordt bovendien beproefd bij controversiële kwesties als de spreidingswet. De VVD-senatoren steunden die, tegen de zin van partijleider Dilan Yeşilgöz. Omdat het kabinet de wet wil intrekken, moeten ze zich er volgend jaar opnieuw over uitspreken. (ANP)