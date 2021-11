Een op de zes niet-gevaccineerden wacht nog op uitnodiging

Een op de zes mensen die niet gevaccineerd zijn, wacht nog op een uitnodiging voor de coronaprik. Dat is sinds juni van dit jaar niet meer nodig, maar dat is blijkbaar niet bij iedereen duidelijk overgekomen, aldus de onderzoekers van het Lifelines Corona-onderzoek.

Het Lifelines Corona-onderzoek is een doorlopend populatieonderzoek onder Noord-Nederlanders en vindt plaats onder ruim 23.000 mensen. Onder andere het Universitair Medisch Centrum Groningen en de Groningse universiteit zijn er aan het begin van de pandemie mee begonnen. Van de deelnemers aan het Lifelines Corona-onderzoek is 94 procent gevaccineerd. Van de niet-gevaccineerden denkt 7 procent dat de prikken geld kosten, maar de vaccinatie is gratis.

Kans

Met goede informatie ligt er voor de overheid een kans om nog een flinke groep mensen in te enten, zeggen de onderzoekers, want zowel degenen die nog op een uitnodiging wachten als degenen die dachten dat het geld kost, willen wel ingeënt worden.

Vrees voor vaccin

Van degenen die niet gevaccineerd zijn, maakt 10 procent zich weinig tot geen zorgen over de ernst van een corona-infectie. Bijna de helft (44 procent) denkt dat het vaccin schadelijk is voor de gezondheid. Een kwart (23 procent) is bang voor onbekende bijwerkingen en 4 procent twijfelt aan de werking van het vaccin. Minder dan een procent van de ondervraagde niet-gevaccineerden heeft een allergie of laat zich om geloofsredenen niet prikken.

Van de zwangere vrouwen laat 22 procent zich niet inenten, zo wijst het onderzoek uit, hoewel een corona-infectie onder zwangeren ernstig kan verlopen. (ANP)