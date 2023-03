Een op vijf contracten tussen ziekenhuis en zorgverzekeraar nog niet rond

De contractering tussen ziekenhuizen en zorgverzekeraars is nu voor 79 procent rond. Dat betekent dat een op vijf contracten nog niet van een krabbel is voorzien. Dat blijkt uit de meest recente inventarisatie van Kompas in Zorg .

De zorgverzekeraars moesten uiterlijk 12 november 2022 aangegeven met welke zorgaanbieders afspraken zijn gemaakt voor het jaar 2023. Het was van meet af aan duidelijk dat de contractering, net als een jaar eerder, een langdurig proces zou worden.

Niet zo’n vlotte start

Uit de analyse Kompas in Zorg in november 2022 bleek dat, volgens de websites van de zorgverzekeraars, bij slechts 14 procent het gelukt was de onderhandelingen af te ronden. Rond hetzelfde moment in 2021 en 2022 was de contractering gemiddeld voor respectievelijk 11 procent en 16 procent afgerond. Eveneens niet zo’n vlotte start dus. Drie jaar geleden, voor de coronapandemie, stond het percentage medio november op gemiddeld 27 procent.

Mondeling geaccordeerd

Begin februari 2023 bleek uit een rondgang van Skipr dat zorgverzekeraars nog een kwart van de onderhandelingen met ziekenhuizen moesten afronden. In enkele gevallen moesten verzekeraars nog een derde van zorginkoop voor de ziekenhuizen rond krijgen.

Nu, vlak voor de publicatie van de nieuwe zorginkoop-beleidsplannen voor 2024, heeft Kompas in Zorg opnieuw de gegevens verzameld. Het percentage afgeronde onderhandelingen tussen ziekenhuizen en zorgverzekeraars blijkt te zijn gestegen naar 79 procent. Kompas in Zorg plaatst hier een kanttekening bij: onderhandelingen die wel mondeling zijn geaccordeerd, maar nog niet schriftelijk, worden veelal nog niet meegeteld op de websites van de zorgverzekeraars.

Inhaalslag

Opvallend is dat een aantal ziekenhuizen de onderhandelingen met slechts enkele zorgverzekeraars heeft kunnen afronden, zoals Treant, Rode Kruis Ziekenhuis en Isala. Tussen enerzijds de vier grote zorgverzekeraars, met meer dan 1 miljoen verzekerden, en anderzijds de relatief kleinere zorgverzekeraars, met minder dan 1 miljoen verzekerden, zit in de contracteringsgraad van de ziekenhuizen relatief weinig verschil. Dit laatste betekent dat vooral de grotere zorgverzekeraars een inhaalslag hebben gemaakt. In november waren de kleinere sneller uit de startblokken.