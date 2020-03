Een vijfde van coronapatiënten ETZ overleden

In het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg is een vijfde van de mensen die met het coronavirus zijn opgenomen aan de gevolgen ervan overleden. Dat maakte arts-microbioloog en viroloog Jean-Luc Murk in het tv-programma Jinek bekend.

Murk, die werkzaam is in het ziekenhuis, gaf bij Jinek een beeld van de eerste honderd coronapatiënten die er zijn opgenomen. Van hen zijn er twintig overleden. De gemiddelde leeftijd van de opgenomen patiënten was 72 jaar en 67 procent was man.

In het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis werd eind februari de eerste coronapatiënt in Nederland opgenomen. De honderdste werd vorige week donderdag binnengebracht. 38 mensen zijn inmiddels uit het ziekenhuis ontslagen. Zij verbleven gemiddeld 6 dagen in het ziekenhuis, de mensen die zijn overleden 5,5.

Het ziekenhuis heeft ook het eigen personeel getest op het coronavirus. Van hen waren er 28 mensen positief, maar niemand hoefde opgenomen te worden.

Volgens Murk komen de cijfers van het ziekenhuis overeen met de gemiddelde gegevens uit andere landen over coronapatiënten. Hij noemt dat “geruststellend”, omdat zodoende buitenlandse cijfers serieus genomen kunnen worden. (ANP)