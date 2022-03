Eerste medisch product ter wereld van ziekenhuisafval geproduceerd

Delftse onderzoekers onderzochten met het Maasstad Ziekenhuis hoe ze van afval uit operatiekamers nieuwe medische producten kunnen vervaardigen. Het resultaat is de productie van een instrumentenopener. Het is het eerste medische product ter wereld dat volledig gemaakt is van ziekenhuisafval.

De ziekenhuiszorg draagt voor 7 procent bij aan de totale CO2-uitstoot in Nederland. De snelgroeiende afvalhopen van ziekenhuizen worden onder meer veroorzaakt door toenemend gebruik van wegwerpproducten in de afgelopen jaren.

Van inpakpapier tot instrumentenopener

In Nederlandse ziekenhuizen wordt per jaar 1,3 miljoen kilo polypropyleen inpakpapier gebruikt voor het inpakken en steriliseren van medische instrumenten. Dat inpakpapier eindigde tot voor kort op de afvalhoop. Onderzoekers Bart van Straten en Tim Horeman van de Delftse onderzoekslijn ‘Sustainable Surgery’ ontwikkelden daarom samen met het Maasstad Ziekenhuis en GreenCycl een methode om van polypropyleen inpakpapier een nieuw product te maken.

Voor dit onderzoek haalde afvalverwerker Renewi het schone inpakpapier in speciale tonnen op, nadat het was gebruikt op de operatiekamer van het Maasstad Ziekenhuis. Daarna werd het omgesmolten om er medische hulpmiddelen van te maken. Onlangs is de officieel geregistreerde instrumentenopener gelanceerd. De opener houdt scharnierende instrumenten tijdens het was- en desinfectieproces in een open positie, waardoor instrumenten beter gereinigd en gedesinfecteerd worden.

Doorbraak

De innovatie biedt mogelijkheden om de grondstoffenschaarste en het wereldwijde afvalprobleem van ziekenhuizen aan te pakken. “Het is een doorbraak dat het is gelukt om een nieuw medisch hulpmiddel te maken dat op grote schaal kan worden geproduceerd uit het polypropyleen-afval van het ziekenhuis”, meldt TU Delft. Hierdoor kan het ziekenhuis de leverancier zijn van de grondstof om nieuwe (medische) hulpmiddelen mee te maken en deze zelf te gebruiken. “Een veelbelovende stap op het gebied van het terugdringen van medisch afval,” zegt Peter Langenbach, voorzitter van de raad van bestuur van het Maasstad Ziekenhuis.

