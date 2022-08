Eindhoven stopt kraamzorg thuis, moeders en baby’s gaan naar zorghotel

Wegens personeelstekort krijgen vrouwen uit Eindhoven die in het ziekenhuis bevallen geen kraamzorg thuis meer. Vanaf 3 augustus moeten ze naar een tijdelijk kraamzorghotel in het Holiday Inn. Alle aanstaande moeders in de regio zijn per brief geïnformeerd.

In het Holiday Inn in Eindhoven zijn vier kamers gereedgemaakt voor kraamzorg. Twee maanden lang worden hier moeders en baby’s opgevangen. Het kraamzorghotel is een initiatief van zorgverzekeraars Zilveren Kruis, CZ, Menzis en VGZ en kraamzorgorganisaties Kraamzus, Kraamzorg VDA en Zorgmed. Klanten van de drie zorgorganisaties die opname weigeren, lopen het risico thuis geen kraamzorg te ontvangen.

Beeldbellen

Ook de duur van kraamzorg wordt verkort. Waar gezinnen normaal 45 uur verdeeld over acht dagen krijgen, verblijven de Eindhovense moeders nu drie keer 24 uur in het Holiday Inn. Kosten worden door de zorgverzekeraars vergoed. De partner mag kosteloos blijven slapen. Na drie dagen volgt dan digitale kraamhulp via beeldbellen.

Personeelstekorten

Mogelijk kan het kraamhotel worden opgeschaald naar acht tot negen kamers. Het gaat om een tijdelijke oplossing. Door hulp op één plaats aan te bieden, kunnen de organisaties toe met minder kraamhulpen, zegt een woordvoerder van VGZ tegen het Eindhovens Dagblad. Bijvoorbeeld doordat reistijden wegvallen. Deze stap is nodig vanwege structurele personeelstekorten door de vakantieperiode, ziekteverzuim en extra vraag naar kraamzorg. De zorgverzekeraar verwacht dat soortgelijke maatregelen ook op andere plekken in Nederland nodig zullen zijn.