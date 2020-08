‘Elektronische dossiervoering binnen ggz is een puinhoop’

De elektronische dossiervoering binnen de ggz is een puinhoop. Zowel de techniek schiet tekort, als de discipline van zorgpersoneel om het epd goed in te vullen. Informatie is gefragmenteerd, onvolledig of verouderd. Daardoor wordt essentiële informatie over bijvoorbeeld eerdere suïcidepogingen en bijwerkingen van medicatie over het hoofd gezien.

Verschillende psychiaters trekken op 11 augustus aan de bel in dagblad Trouw. Vooral bij langdurige behandelingen blijkt het epd een obstakel voor goede zorg. Het is een doolhof waardoor het onmogelijk wordt om snel informatie te vinden over bijvoorbeeld het intakegesprek, behandelplannen en psychologische tests, maar ook de alledaagse besprekingen, afspraken, telefoontjes met familie en aantekeningen.

De reden is dat verschillende behandelaren informatie op verschillende plekken in het dossier zetten, ook essentiële informatie over psychologische tests, dwangopnames, agressief gedrag, medicatie of suïcidepogingen. Als een cliënt bijvoorbeeld overstapt naar een andere instelling, dan worden alle gegevens van meer dan anderhalf jaar oud onder elkaar in een PDF opgeslagen.

Volgens psychiaters ontstaat het probleem doordat epd’s teveel zijn vormgegeven als declaratiesysteem richting zorgverzekeraar. Financiële verantwoording zou meer prioriteit hebben dan patiëntenzorg. Maar de zorgverleners steken ook de hand in eigen boezem. De discipline om dossiers bij te werken is absoluut onvoldoende, vinden de psychiaters.