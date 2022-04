Elnathan Prinsen in raad van bestuur Parnassia Groep

Psychiater Elnathan Prinsen treedt per 15 juni toe tot de raad van bestuur van Parnassia Groep. Hij krijgt de portefeuille zorg en vervangt Marc Blom, die per 1 juni 2022 zijn functie neerlegt.

Prinsen is momenteel voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP), waarmee hij per 13 mei stopt. Zijn opvolger daar is Niels Mulder.

Prinsen is ook als psychiater werkzaam in het Rijnstate ziekenhuis. Van 2013 tot 2021 gaf hij leiding aan de acute keten van de Dimence Groep en had hij zitting in de VWS taskforce ‘de juiste zorg op de juiste plek’.

Marc Blom

Marc Blom was bestuurder bij Parnassia Groep sinds maart 2017. Hij was zowel binnen de groep als erbuiten vertegenwoordiger in veel inhoudelijke dossiers binnen de Nederlandse ggz.

Bestuur

Met de benoeming bestaat de raad van bestuur vanaf 15 juni 2022 uit Stephan Valk (bestuursvoorzitter), Sjoerd van Breda en Elnathan Prinsen.