Els Borst-prijs voor bespreekbaar maken menstruatieproblemen

De laureaat is hoogleraar aan de Universiteit van Maastricht en werkt verder in de maatschap gynaecologie van het Máxima Medisch Centrum in Veldhoven. Behalve met de menstruatieproblematiek houdt zij ook zich bezig met alle goedaardige baarmoederafwijkingen.

Leider

“Professor Marlies Bongers is een grote inspiratiebron voor de jongere generatie gynaecologen en heeft zich als een ervaren arts en onderzoeker ook ontwikkeld tot een krachtige en verbindende leider”, vindt de VNVA.

Oevreprijs

De VNVA Els Borst Oeuvreprijs is ingesteld als eerbetoon aan de in 2014 omgebrachte voormalige arts en gezondheidsminister Els Borst. De onderscheiding wordt incidenteel uitgereikt en behelst een sculptuur en het mogen kiezen van thema’s en sprekers voor een symposium. (ANP)