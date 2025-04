Energiek blijven in eerste lijn met toolbox

Eerstelijns zorgverleners kunnen het eenvoudig toepassen in hun werk en privéleven, aldus ZEL. De initiatiefnemers baseren hun oordeel op het gebruik bij huisartspraktijken die zijn aangesloten bij het Fonds Achterstandswijken in de regio Westland, Schieland en Delfland.

Tien huisartsenpraktijken uit Westland, Schieland en Delfland hielden enkele weken de taken bij die energie opleverden of juist energie kostten. Aan het eind van de dag beoordeelden ze hun energieniveau en gaven aan wat er nodig was om meer energie over te houden. ZEL analyseerde de resultaten en gaf advies op maat.

De pilot had twee doelen: zorgverleners bewust maken van het belang van hun eigen energie én inzicht krijgen in wat nodig is om duurzaam en met plezier te blijven werken. Op basis van de resultaten ontwikkelde ZEL een praktische toolbox die aansluit bij de behoefte van zorgverleners.