Enrike Rutten nieuwe CEO van HappyNurse

Enrike Rutten neemt per 1 juli het directeurschap van HappyNurse over van Marcel Slaghekke. Ze gaat samenwerken met CFO Pieter Robijn.

HappyNurse is een flexbureau in de zorg. Rutten: “Ik ben trots op alles wat wij in de afgelopen twee jaar hebben bereikt: samen hebben we een fantastisch fundament neergezet. Naar verwachting gaat HappyNurse eind van dit jaar een bijzonder grote digitaliseringsslag maken met haar eigen platform HappyOne. De zorgsector heeft flexspecialisten nodig die ervoor kiezen om de zorg toekomstbestendig te maken en bij te dragen aan de continuïteit van de zorg. Wij sluiten kwalitatief hoogwaardige partnerships met zorgorganisaties; het personeelstekort is een uitdaging waar we samen voor staan en samen aan moeten werken. Natuurlijk ben ik heel blij met mijn benoeming tot CEO en de kansen die Marcel Slaghekke mij geeft. Daaruit blijkt vertrouwen in mijn aanpak en optreden.’

Marcel Slaghekke gaat verder als directeur strategie en DGA van Staffing Associates, waar HappyNurse een belangrijke divisie van is. Slaghekke: ‘HappyNurse is met Enrike Rutten aan het roer in hele goede handen. In de afgelopen twee jaar heeft zij mij geholpen om de organisatie verder door te ontwikkelen en te professionaliseren.’