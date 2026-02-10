Envida krijgt tweekoppig bestuur

De vvt-organisatie Envida in Zuid-Limburg krijgt twee nieuwe bestuurders. Milenka van Kempen-Vanderheijden en Petra Lamberts volgen Roger Ruijters op.

Envida is vooral gericht op ouderenzorg. Het levert thuiszorg en heeft diverse zorgcentra in onder andere Maastricht, Eijsden, Gulpen en Meerssen. Bij de organisatie werken ruim 4000 medewerkers voor de ruim 10.000 cliënten.

Milenka van Kempen-Vanderheijden werkt op dit moment als bedrijfskundig directeur van het Maastricht Comprehensive Cancer Center. Petra Lamberts is al sinds 2021 werkzaam bij Envida en is daar directeur Besturing & Strategie.

Van Kempen en Lamberts zijn samen verantwoordelijk. Van Kempen wordt de voorzitter van de tweekoppige raad van bestuur.