Erasmus MC-bestuurder Joke Boonstra genomineerd voor Rotterdamse Zakenvrouw 2022

Joke Boonstra, vicevoorzitter van de raad van bestuur van het Erasmus MC, is een van de drie genomineerden voor de titel Rotterdamse Zakenvrouw van het Jaar. Stemmen kan vanaf vandaag. De uitreiking van de titel is op 6 april.

Volgens de stichting Rotterdamse Zakenvrouw is een ziekenhuisdirecteur wel degelijk een zakenvrouw. Er waren al eerder winnaars van non-profit organisaties, zoals Nadia Barquioua, directeur van de stichting JOZ, een organisatie voor jongerenwerk en jeugdhulpverlening.

Boonstra

Het Erasmus MC waar Boonstra aan de top staat, is een van de grootste werkgevers in de regio Rotterdam. Het ziekenhuis telt 15.000 medewerkers en heeft een omzet van meer dan 2 miljard euro per jaar. Boonstra is ook de ‘vrouw van de duurzaamheid’, want ze leidt het Erasmus MC naar ambitieuze klimaatdoelstellingen in 2030.

Inclusieve werkgevers

Ook is ‘inclusie’ belangrijk voor Boonstra. Ze wil het Erasmus MC verder cultiveren tot een van de meest inclusieve werkgevers van de regio. Iedere medewerker van welke gender, aard, religie, nationaliteit en kleur dan ook, moet zich veilig en gewaardeerd voelen.

Ondernemende karakter

In reactie op haar nominatie omschreef Joke Boonstra deze erkenning als volgt: “Ik ben vereerd met deze nominatie en vind het mooi dat de jury het ondernemende karakter van het Erasmus MC ziet en dat ook de rol die ik daarin heb, zichtbaar is.”

Genomineerden

Joke Boonstra is een van de drie genomineerden in de categorie directeur/manager van een bedrijf met meer dan twintig medewerkers. Iedereen kan vanaf vandaag meestemmen via deze link.

Uitreiking Awards

De Awards worden op 6 april in de Burgerzaal van het Stadhuis uitgereikt. Mariëtte Hamer, voorzitter van de Sociaal-Economische Raad en sinds dit jaar regeringscommissaris seksueel overschrijdend gedrag en seksueel geweld, zal dan de winnaar bekendmaken.