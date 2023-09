Erasmus MC biedt psychologische steun na schietincident

De Living Room in het Langeveld Building is geopend van 14.00 tot 16.00 uur voor studenten, medewerkers en medewerkers van Erasmus MC en andere betrokkenen.

Schieten en brandstichting

Een 32-jarige man uit Rotterdam is donderdag aangehouden; hij wordt verdacht van schieten en brandstichting in een woning aan het Heiman Dullaertplein in de wijk Delfshaven. Daarna zou hij iemand hebben neergeschoten in een leslokaal van het Erasmus MC. Vervolgens zou hij het ziekenhuis in zijn gelopen en daar brand hebben gesticht. Het is nog niet bekend hoeveel doden en gewonden er zijn gevallen.

Vrijdag is al het onderwijs van de medische faculteit op locatie Erasmus MC geschrapt. (ANP)