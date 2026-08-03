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Thema: Ziekenhuiszorg
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Erasmus MC doet DNA-tests bij baby’s tegen doofheid door antibiotica

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Het Erasmus MC in Rotterdam gaat vanaf maandag bij te vroeg geboren baby’s op de intensive care een DNA-test uitvoeren om doofheid door antibiotica te voorkomen. De test moet uitwijzen welke kinderen een genetische mutatie hebben waardoor ze gehoorschade kunnen ontwikkelen door het medicijn gentamicine. Een op de drie- tot vierhonderd kinderen heeft de mutatie en kan blijvende doofheid ontwikkelen nadat ze gentamicine hebben gekregen.

Te vroeg geboren baby’s krijgen vrijwel altijd antibiotica, maar vaak is niet bekend aan welke infectie zij mogelijk lijden. Zij krijgen dan standaard gentamicine, omdat dat tegen verschillende infecties werkt. Bij de nieuwe DNA-test zal direct na de geboorte wangslijm worden afgenomen. De uitslag van de test moet binnen een uur volgen, zodat artsen snel weten of ze een alternatief middel moeten geven. Volgens Ron van Schaik, hoogleraar farmacogenetica en klinisch chemicus in het Erasmus MC, is het ongewenst dat alternatief aan alle baby’s te geven, omdat er dan een risico is op resistentie.

De nieuwe test is al goedgekeurd nadat Engels onderzoek uitwees dat die werkt. Mogelijk wordt de nieuwe werkwijze in de toekomst ook in andere Nederlandse ziekenhuizen toegepast. “De uitdaging zit in de logistiek, want de testuitslag moet binnen een uur bekend zijn”, aldus Van Schaik.

De genetische mutatie wordt doorgegeven via de moeder. Daarom worden families, in het bijzonder moeders en hun zussen en kinderen, ook op de hoogte gesteld als blijkt dat een baby de gevoeligheid voor gentamicine heeft. (ANP)

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