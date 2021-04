Erasmus MC gaat LSH-bedrijven in nieuwbouwproject faciliteren

Erasmus MC heeft een samenwerkingsovereenkomst gesloten met projectontwikkelaar Coolhaven. De twee partijen gaan gezamenlijk Life Science & Health (LSH) bedrijven faciliteren op nieuwbouwproject Little C, dat recht tegenover het Rotterdamse medisch centrum ligt.

Het Erasmus MC en de gemeente Rotterdam zijn al bezig om een campus te ontwikkelen voor bedrijven en instellingen die zich richten op zorg, onderzoek en onderwijs. Bedrijven en afdelingen die geen plek op de campus willen of kunnen krijgen maar wel willen profiteren van de nabijheid van het Erasmus MC, kunnen terecht op nieuwbouwproject Little C. Dat ligt recht tegenover het medisch centrum en zal voorzien in ruim zevenduizend vierkante meter kantoorruimte.

Oplevering

Het project is vooral gericht op Life Sciences & Health-bedrijven. Projectontwikkelaar Coolhaven denkt onder meer aan sales en marketing, business development, regulatory affairs, monitoring onderzoek, coördinatie van Europese activiteiten en octrooiaanvragen. Little C wordt naar verwachting medio dit jaar opgeleverd.

Synergie

Menno Riemersma, directeur Campus Ontwikkeling van het Erasmus MC, zegt over de samenwerking: “Het Erasmus MC is landelijk en internationaal een vooraanstaand academisch medisch instituut. De ontwikkeling van de Erasmus MC Campus met marktpartijen speelt daarbij een belangrijke rol en geeft invulling aan de ambitie om in 2030 al over een levendige campus te kunnen beschikken. Met de beschikbare kantoorruimte in Little C kunnen we de vraag vanuit de Life Sciences & Health-sector goed en snel faciliteren. We zullen dan ook actief naar elkaar verwijzen, om de synergie tussen de partijen optimaal te benutten.”