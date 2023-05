Erasmus MC: Thuismonitoring bij hartfalen halveert ziekenhuisopnamen

Het systeem CardioMEMS bestaat uit een sensor in de longslagader en een kussen met meetapparatuur dat de patiënt mee naar huis kan nemen. Op die manier wordt regelmatig de longdruk gemeten, die indicatief is voor de vullingsdruk van het hart. Via een beveiligde verbinding gaan de meetgegevens naar de cardioloog in het ziekenhuis.

Minder opnames

Aan een studie van het Erasmus MC deden 348 hartfalenpatiënten uit 25 centra in Nederland mee. Daaruit blijkt dat het aantal ziekenhuisopnames bijna halveert (-44 procent) door inzet van het systeem en dat de kwaliteit van leven toeneemt. Dat komt vooral doordat de arts eerder kan ingrijpen als dat nodig is, concluderen de onderzoekers. Ze publiceerden hun resultaten in The Lancet en presenteerden ze onlangs ook op het Europese congres voor cardiologen.

Tijdig ingrijpen

“De cardioloog kan op tijd ingrijpen in plaats van passief reageren op klachten zoals vochtophoping en benauwdheid”, licht cardioloog Jasper Brugts van het Erasmus MC Hart en Vaat Instituut toe op de site van het ziekenhuis. “Dan is het feitelijk al te laat en kan een opname niet meer voorkomen worden.”

Inzet van de thuismonitoringstechnologie kan veel opleveren, aangezien jaarlijks zo’n 38 duizend mensen de diagnose hartfalen krijgen. Bovendien belandden ieder jaar 31 duizend patiënten uit met deze aandoening in het ziekenhuis.