Ernstige zorgen over Eindhovense zorgcentrale

Centrale24, een zorgcentrale die duizenden cliënten in de regio Eindhoven op afstand monitort, ligt onder vuur. Een groep (oud-)medewerkers luidt de noodklok over de chaos die in de organisatie zou heersen en zou leiden tot onveilige situaties.

Zorg op afstand

Twaalf zorgorganisaties maken gebruik van Centrale24 voor zorg-op-afstand voor hun cliënten. Het gaat veelal om ouderen of gehandicapten die ’s nachts gemonitord worden. In geval van een incident, krijgt personeel ter plaatse een signaal. De organisatie achter de zorgcentrale is niet op orde, waarschuwen vijf (voormalig) medewerkers.

Misstanden

Zij deden deze week anoniem hun verhaal in het ED (Eindhovens Dagblad). De vijf spreken van een angstcultuur, waardoor misstanden niet worden benoemd. De apparatuur waarmee ze moeten werken zou regelmatig uitvallen en volgens de vijf is ook het personeelsbeleid niet op orde. Dit zou leiden tot onderbezetting en de inzet van ongekwalificeerd personeel, veelal studenten. “Het is wachten op een hele grote fout. Het is onverantwoord wat wij doen”, zegt een bezorgde medewerker.

Politieke bemoeienis

Deze zorgen zijn aangekaart bij Lunet Zorg, het moederbedrijf van Centrale24. Toen dit tot niets leidde, besloten de medewerkers de publiciteit te zoeken. Met succes, want inmiddels bemoeit de politiek zich met de situatie. Tjerk Langman van Lijst Pim Fortuyn Eindhoven roept de gemeenteraad op tot maatregelen. PvdA-Kamerlid John Kerstens stelde vragen over de kwestie aan minister De Jonge (Volksgezondheid).

Kleine groep

Lunet weerspreekt de aantijgingen en wijst erop dat Centrale24 voldoet aan de criteria van branchevereniging WDTM. De organisatie kreeg in november nog het kwaliteitskeurmerk. Een woordvoerder wijt de klachten aan een kleine groep medewerkers die zich niet kan neerleggen bij de ‘professionalisering van de organisatie’. De zorgcentrale erkent in het ED dat studenten worden ingezet. Zij krijgen een interne opleiding en ondersteuning van medisch opgeleid personeel, stelt de zorgorganisatie.