ETZ en VGZ tekenen vijfjarencontract

Ziekenhuis ETZ en zorgverzekeraar VGZ hebben een strategische samenwerking voor een periode van vijf jaar getekend om de transitie naar gepaste zorg vorm te geven. Centraal in het meerjarencontract staan preventie en digitalisering van zorg.

Dat melden ETZ en VGZ op 6 juli in een gezamenlijk persbericht. De samenwerking geldt voor de periode 2022 tot en met 2026. De gezamenlijke ambitie is om de zorg zinniger en meer toekomstbestendig te organiseren. Via digitalisering en preventie hopen het ziekenhuis en de zorgverzekeraar de druk op schaarse capaciteit te verminderen en de zorgkosten te beheersen.

In het ETZ zijn de afgelopen jaren al zo’n honderdvijftig initiatieven gestart om de zorg efficiënter, meer innovatief en kwalitatief beter te maken, zo zeggen de partijen. Voorbeelden daarvan zijn gepast gebruik van dure medicijnen, toedienen van antibiotica thuis en het project ‘Intensive Care zonder muren’.