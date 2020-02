ETZ gewoon open na opname patiënt met coronavirus

Het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg, waar een man met het coronavirus ligt, is vrijdag gewoon in functie en toegankelijk.

Alle operaties en afspraken gaan door. “Voor ons is er geen reden iets te veranderen”, liet een woordvoerder van het ziekenhuis vrijdagochtend vroeg weten.

De besmette man ligt in een van de vijftig isolatiekamers van het Tilburgse ziekenhuis. Zo’n kamer heeft zogenoemde onderdruk, zodat het virus niet naar buiten kan. Verplegers dragen beschermende kleding. “Alles is volledig veilig”, aldus het ziekenhuis. Op een doorsnee dag liggen er ongeveer dertig patiënten in die isolatiekamers. Dat kan zijn vanwege ziektes als MRSA en het norovirus.

Medewerkers niet bezorgd

Bezoekers en verplegend personeel van het ETZ maken zich op het eerste gezicht weinig zorgen over het coronavirus. Dat is op te maken uit een rondgang vrijdagochtend. “Ze moeten er niet zoveel ophef over maken”, zegt een vrouw die bij het Elisabeth naar binnengaat. “Het is wat kuchen en wat koorts. Dat is het.”

Ook medewerkers van de ziekenhuizen maken zich niet bezorgd over het feit dat het coronavirus letterlijk heel dichtbij is. Niemand wil er echt veel woorden aan vuil maken. De meesten houden het op een “Ik werk op een andere afdeling” en doen er verder het zwijgen toe.

Het ETZ heeft twee vestigingen in Tilburg. Onduidelijk is in welk van beide ziekenhuizen de besmette man uit Loon op Zand ligt. (ANP)