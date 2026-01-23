ETZ vindt in chirurg UMC Utrecht nieuw lid toezichtsraad

Helma van Grevenstein-Teeuwen is per 1 januari 2026 benoemd als nieuw lid van de raad van toezicht van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ). Zij volgt hiermee Selma Tromp op, die in oktober 2025 haar functie neerlegde.

Van Grevenstein-Teeuwen is als oncologisch chirurg en associate professor verbonden aan het UMC Utrecht. Daarnaast is zij voormalig toezichthouder bij zorginstelling Laurens in Rotterdam. In haar nieuwe rol bij het ETZ gaat zij zich specifiek richten op de portefeuilles kwaliteit en veiligheid.

Stevige binding

“Helma is als oncologisch chirurg verbonden aan het UMC Utrecht en heeft daarmee een stevige binding met de academie”, aldus rvt-voorzitter David Voetelink. “Naast haar zorginhoudelijke taken heeft zij veel gepresteerd op het gebied van onderzoek en onderwijs. Dat maakt haar een waardevolle aanvulling op de huidige kwaliteiten van de raad van toezicht. Wij verheugen ons op de samenwerking met Helma.”