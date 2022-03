ETZ wil woningen bouwen op eigen terrein

Het gaat om koopwoningen, maar ook sociale huur. Voor de precieze uitwerking van de plannen zoeken ETZ en ouderenzorgorganisatie Mijzo nog een ontwikkelaar, maar de gemeente is al enthousiast over de plannen en heeft een aantal uitgangspunten vastgesteld.

Twee fasen

In de plannen van het ziekenhuis wordt het terrein in twee fasen ontwikkeld. Eerst worden alle ziekenhuisactiviteiten grotendeels verplaatst naar de voorzijde van het ziekenhuis, met de bestaande entree, de poliklinieken en de huidige hoogbouw. Hier is Mijzo (revalidatiezorg aan ouderen) op de vierde verdieping gehuisvest. Dan wordt de laagbouw aan de achterzijde gesloopt. Daar moet een regionaal gezondheidscentrum gebouwd worden, waarin het ziekenhuis, de huisartsenpost en Mijzo samen worden ondergebracht. Als dit klaar is, verhuist de medische zorg naar de nieuwbouw en gaat de hoogbouw tegen de vlakte.

Poliklinische zorg en diagnostiek

ETZ-bestuurder Gerard van Berlo zegt dat het ziekenhuis zich gaat focussen op de poliklinische zorg en diagnostiek. “Dit sluit aan bij de zorgvisie van het ETZ: ‘Dichtbij wat kan, centraal wat moet’. We hopen dat veel partners zich daaraan willen verbinden, zodat we samen een hoogwaardig regionaal gezondheidscentrum kunnen realiseren.”

Bouwen, bouwen, bouwen

Wethouder Eric Daandels zegt blij te zijn dat dit gebied wordt aangepakt. “Bouwen, bouwen, bouwen, blijft ook de komende jaren de belangrijkste oplossing voor de aanpak van de wooncrisis. Met deze plannen voegen we woningen toe en behouden we tegelijkertijd de zorg. We gaan naar een heel andere manier van woningbouwontwikkeling.”

———–

Gratis Online Event: Zorg en Vastgoed

In dit gratis online event op 22 maart presenteren zowel vastgoedexperts als zorgorganisaties hun verhaal, de uitdagingen en aanpak op het gebied van vernieuwende woon- en zorgconcepten: Klik hier voor meer informatie en aanmelding.