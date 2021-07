Evacuatie patiënten VieCuri gelukt

De evacuatie van de patiënten van het ziekenhuis VieCuri in Venlo is succesvol verlopen. Alle patiënten zijn veilig overgebracht naar ziekenhuizen in het land. “We zijn heel dankbaar voor de hulp van iedereen die ons vandaag heeft geholpen en voor het warme welkom dat al onze patiënten hebben gekregen.”

Evacuatie

VieCurie besloot vandaag om de patiënten te evacueren wegens het hoge waterpeil van de Maas. “Dat moet je doen omdat er echt een reëel risico is dat het ziekenhuis onder water komt te staan”, legde bestuursvoorzitter IJsbrand Schouten in deze video.

Ambulances

Inmiddels zijn alle 240 patiënten veilig overgebracht naar andere ziekenhuizen gebracht. “Met dank van de enorme inzet van ambulancemedewerkers uit het hele land, collega ziekenhuizen, en het Landelijk Coördinatiecentrum Patiëntenspreiding (LCPS)”, zegt de woordvoerder.

“Alles is goed gegaan met het overbrengen van patiënten”, vertelt Schouten in Op1. “Op dat onderdeel heb ik me geen zorgen gemaakt. De ambulancezorg is heel goed in Nederland. Ook in coronatijd hebben we gezien dat we in staat zijn om zelfs de meest zware IC-patiënten te verplaatsen.”

Ziekenhuis

Nu de patiënten uit het ziekenhuis zijn, is het zaak om te zorgen dat het ziekenhuis zo min mogelijk schade oploopt, blikt Schouten vooruit.