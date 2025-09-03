Skipr

EY: Financiële resultaten zorgsector ongekend goed, maar transformatie komt niet op gang

,

Nog niet eerder in de geschiedenis hebben zorgorganisaties zoveel winst gedraaid als over 2024. Het rendement van de zorgsector was vorig jaar 2,4 procent, dat is 1 procentpunt meer dan vorig jaar. Toch gaat het ‘onder water’ niet goed.

Beeld: Canva

Dat is een van de belangrijkste conclusies van de EY Barometer Gezondheidszorg, waarbij de jaarverslagen van 658 zorgaanbieders met een omzet van meer dan 10 miljoen of meer over 2024 de basis zijn. Het goede financiële resultaat van de zorgsector is te verklaren door lagere kapitaallasten en hogere rentebaten. 

Vooral de ouderenzorg en de gehandicaptenzorg hebben bijgedragen aan het hoge rendement. De eerder aangekondigde korting in de langdurige zorg was al in de begrotingen van alle aanbieders verwerkt, toen amendement Dobbe werd aangenomen en de korting werd uitgesteld tot 2026. Bovendien is er binnen de ouderenzorg een groei van het Volledig Pakket Thuis (VPT). “De initiële kostprijs van het VPT is hoger dan wat geleverd wordt”, zegt Rob Leensen van EY. “Vaak doen naasten ook veel. Daardoor kan de zorgaanbieder toe met minder personeelsinzet. Je ziet dus dat dit een marge oplevert. Vooral thuisorganisaties die voorheen nauwelijks rondkwamen zien we dat het VPT financieel echt wat oplevert.”

Onder water

Toch is het niet alleen maar feest. De lage kapitaallasten wijzen vooral op het lage investeringsniveau van de afgelopen jaren. Het is bovendien de vraag hoe lang de rente nog laag staat en de korting voor de ouderenzorg is afgesteld, niet uitgesteld. “Onder water gaat het niet goed”, zegt Leensen. “Het rendement is kunstmatig stabiel. Investeringen in duurzaamheid en nieuwe woonvormen worden vooruitgeschoven. De zorgtransitie wordt eigenlijk uitgesteld.” 

Bezuinigingen onderwijs

De toename van de winst is te zien bij alle subsectoren in de zorg, behalve bij de umc’s. Het lagere rendement wordt vooral veroorzaakt door bezuinigingen op het onderwijs. Desondanks blijft het rapportcijfer voor kredietwaardigheid van de zeven onderzochte umc’s in 2024 onverminderd hoog, maar de rating is ten opzichte van vorig jaar wel gedaald: van aaa naar aa.

Minder zzp’ers

De inzet van externen is gedaald, blijkt uit de jaarverslagen. De sector is dus in 2024 al begonnen met de afbouw van zzp’ers, vooruitlopend op de beëindiging van het handhavingsmoratorium in 2025. Vooral in de Randstad wordt nog relatief meer extern personeel ingehuurd. EY ziet een duidelijk verband tussen een lage PNIL, zoals in de noordelijke provincies, en een positief financieel resultaat.

Meer over:FinanciënGehandicaptenzorgOuderenzorgZiekenhuizen

