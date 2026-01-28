FBZ: VWS rekent zich rijk met onrealistische prognoses zorgtekort

De FBZ uit scherpe kritiek op de nieuwe arbeidsmarktprognoses van het ministerie van Volksgezondheid (VWS).

Volgens de vakbond hanteert het ministerie een onrealistisch scenario waarin een besparing van 90.000 zorgprofessionals wordt ingeboekt zonder dat de haalbaarheid hiervan is getoetst.

In de meest recente ramingen van het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (AZW) wordt uitgegaan van een tekort van 227.000 zorgmedewerkers in 2035. Dit cijfer ligt aanzienlijk lager dan de eerdere prognose van ruim 300.000, omdat VWS de doelstellingen uit het Hoofdlijnenakkoord voor de Ouderenzorg (HLO) en het Aanvullend Zorg en Welzijnsakkoord (AZWA) direct op het tekort in mindering heeft gebracht.

Vertekend toekomstbeeld

FBZ-voorzitter Milena Babović stelt dat het ministerie hiermee een vertekend toekomstbeeld schetst. Waar in eerdere beleidsscenario’s maatregelen pas werden meegeteld als ze realistisch of al deels ingevoerd waren, is die toetsing bij het huidige “scenario Beleid” achterwege gebleven.

“VWS rekent zich rijk”, aldus Babović. Volgens haar zijn de beoogde arbeidsbesparingen van 90.000 voltijdbanen tegen 2028 op dit moment niet te onderbouwen.

Politieke moed

Zelfs als de optimistische scenario’s van het ministerie uitkomen, blijft het resterende tekort van 227.000 zorgprofessionals volgens de bond “onaanvaardbaar groot”. De FBZ wijst erop dat de werkdruk in de sector momenteel al enorme vormen aanneemt.

In een brief aan de formerende partijen (D66, CDA en VVD) roept de federatie op tot “politieke moed”. De bond stelt dat er keuzes moeten worden gemaakt die verder gaan dan de werkvloer alleen en vraagt het nieuwe kabinet om het voortouw te nemen in een brede maatschappelijke dialoog over de toekomst van de zorg.