Feestelijke start van de bouw van Boerhaave Medisch Centrum in Utrecht

Het nieuw te bouwen Boerhaave medisch centrum is gelegen op het ‘zorgcluster’ van het Business Park De Wetering-Haarrijn en vormt daarmee een aanvulling op de andere zorgaanbieders, zoals het Antonius Ziekenhuis.

Mooie plek

Wethouder Klaas Verschuure benadrukte het belang van de vestiging van Boerhaave Medisch Centrum op Business Park De Wetering-Haarrijn: “We zijn blij dat het Boerhaave Medisch Centrum voor Utrecht heeft gekozen en dat er een mooie plek is gevonden. Bovendien is het geweldig dat het centrum ook mbo-studenten de ruimte geeft om werkervaring op te doen. Naast de vele medische instellingen in onze stad, vormt het centrum een goede aanvulling op dat palet’’, aldus de wethouder.

Centraal

Ilse van Waardenburg, kliniekmanager van Boerhaave Medisch Centrum, vertelt: “Dit is voor ons een historisch moment. Onze wens was om onze tweede locatie (de huidige locatie zit in Amsterdam) centraal in het land te positioneren, daar waar veel geschikt personeel te bereiken is en wij tegelijk gemakkelijk tussen de vestigingen heen en weer kunnen reizen.”

De oplevering van het medisch centrum staat gepland voor najaar 2022. (ANP)