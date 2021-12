Fidelity koopt twee woonzorgcomplexen voor 30,5 miljoen euro

Het Fidelity Eurozone Select Real Estate Fund heeft twee woonzorgcomplexen in Bilthoven gekocht van stichting Warende voor 30,5 miljoen euro. Met de verkoop kan Warende in een keer de renovatie- en nieuwbouwopgave realiseren.

Het gaat om “De Loericker Stee” in Houten en “Schutsmantel” in Bilthoven De partijen maken gebruik van een sale-and-leasebackconstructie. Warende gaat de twee woonzorgcomplexen, met in totaal 175 zorgappartementen, voor langere tijd weer terug huren van Fideluty. Hierbij wordt het aantal zorgplaatsen op beide locaties uitgebreid. Daarnaast werken Fidelity en Warande samen om de complexen verder te verduurzamen.

Renovatie en nieuwbouw

“Warande staat de komende jaren voor een grote opgave inzake renovatie en nieuwbouw van haar vastgoed”, zegt Harry Finkenflügel, voorzitter van de raad van bestuur van Warande. “Door de verkoop van de twee panden is Warande in staat in relatief korte termijn deze opgave te realiseren.”

Vraag is groot

“Demografische ontwikkelingen, met name vergrijzing, stuwen de groei van de woonzorgsector”, aldus Maarten Frouws, investment manager bij Fidelity International. “De beleggingsmarkt voor de woonzorgsector institutionaliseert en groeit al jaren. Ondanks het beperkte aanbod is de internationale vraag naar dit type beleggingsproduct onverminderd groot. We doen hiermee wederom een thematische investering in een groeimarkt, gekoppeld aan de vergrijzende bevolking.”