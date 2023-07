Financiële gezondheid PFZW blijft stabiel

De actuele- en beleidsdekkingsgraad van Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) zijn in het tweede kwartaal ongeveer gelijk gebleven, in vergelijking met het eerste kwartaal: beide graadmeters staan nu op 112 procent. Dat geeft aan dat er 12 procent meer vermogen is dan de pensioenverplichtingen van het pensioenfonds.