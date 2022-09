‘Financiële zorgen verhogen risico op uitval werknemers’

Als medewerkers zich grote zorgen maken over hun financiële situatie, wordt het risico dat zij uitvallen groter. Het afgelopen halfjaar is deze groep mensen aan het groeien. Daarvoor waarschuwt onderzoeks- en adviesbureau Preventned.

Preventned houdt zich bezig met hr-vraagstukken zoals verzuim, verloop en personeelstekorten. Uit zijn data van het afgelopen halfjaar analyseert het bureau dat steeds meer werknemers aangeven zich zorgen te maken over geld. Het bureau ziet een duidelijke relatie met een groter risico op uitval.

Verhoogd risico op uitval

Cas Knibbeler, directeur van Preventned, verduidelijkt de cijfers: “Zo zien wij in onze database dat van de medewerkers die zich, regelmatig tot altijd, grote zorgen maken om hun financiële situatie, er 30 procent een verhoogd risico heeft om uit te vallen. Van de medewerkers die zich géén grote zorgen maken om hun financiële situatie heeft 11 procent een verhoogd risico op uitvallen. Anders gezegd: bij bijna een op de drie medewerkers die zich grote zorgen maakt om zijn financiële situatie, is de kans groot (90 procent) dat hij of zij binnen nu en twee tot vier jaar niet meer in staat is zijn huidige werk uit te kunnen voeren. En dat is nog al wat.”

Aandacht schenken aan de zorgen

Preventned raadt werkgevers aan om extra aandacht te geven aan de financiële zorgen van hun medewerkers door met hen de dialoog aan te gaan. “Als organisatie kan je medewerkers helpen de juiste ondersteuning te vinden. Dit is van groot belang. Niet alleen voor de betreffende medewerkers, maar ook voor de organisatie zelf”, aldus Knibbeler.