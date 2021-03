Flinke winststijging CZ

In een toelichting op het jaarverslag dat CZ vandaag heeft gepubliceerd zegt bestuursvoorzitter Joep de Groot dat de zorgsector “enorm op de proef wordt gesteld”. Hij spreekt waardering en bewondering uit over de zorgmedewerkers. CZ is met 3,8 miljoen verzekerden de op twee na grootste zorgverzekeraar in Nederland.

Regelingen

De Groot laat weten de sector zoveel mogelijk te hebben geholpen met onder andere een bijdrage van 978 miljoen euro aan financiële regelingen voor zorgverleners om onzekerheid weg te nemen en inspanningen om de reguliere zorg zoveel mogelijk overeind te houden. Een deel van de coronakosten werden gecompenseerd door een bijdrage vanuit de wettelijke Catastroferegeling. Daartegenover staan minder zorgkosten in de basis- en aanvullende verzekering door uitstel en wegval van een deel van de zorg.

Innovatief vermogen

De uitbraak van de coronapandemie zorgt volgens De Groot voor blijvende veranderingen in de zorg: “Het afgelopen jaar heeft de zorgsector een sterk innovatief vermogen laten zien. Het urgentiebesef heeft in korte tijd gezorgd voor een enorme vernieuwing. Veel patiënten en zorgverleners hebben inmiddels de meerwaarde van innovatieve technieken en processen ervaren en willen die ook behouden. Deze bereidheid tot innoveren is een sterk vertrekpunt voor structurele vernieuwingen die noodzakelijk zijn om ook in de toekomst een goed toegankelijk zorgaanbod te behouden tegen maatschappelijk acceptabele kosten.”