Floor Haak versterkt tijdelijk rvb Gelre ziekenhuizen

Haak neemt vanaf deze week de portefeuille zorg, kwaliteit en veiligheid van Den Hertog over. Den Hertog gaat aan de slag als bestuursvoorzitter bij Bevolkingsonderzoek Nederland.

Ruime ervaring

Volgens voorzitter raad van toezicht Godfried Barnasconi krijt Gelre er een ervaren en betrokken bestuurslid bij. “Zij heeft ruime ervaring in de ziekenhuiswereld. Wij hebben er alle vertrouwen in dat Floor zich gaat inzetten voor de hoge kwaliteit van zorg in dit STZ ziekenhuis. En dat ze meebouwt aan een toekomstbestendig ziekenhuis met de best passende zorg op de juiste plek. Wij wensen haar veel succes en kijken uit naar de samenwerking.”